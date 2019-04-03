Матч завершен
ПСЖ
Париж
3:0
Матч завершен
Нант
Нант
Кубок Франции, 1/2 финала

Кубок Франции,

1/2 финала

Франция
3 апр. 2019, 22:00 МСК
3.04.2019, 22:00 МСК
среда
Составы