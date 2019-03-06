Матч завершен
Витре
0:2
Матч завершен
Нант
Нант
Кубок Франции, 1/4 финала

Кубок Франции,

1/4 финала

Франция
6 марта 2019, 20:30 МСК
6.03.2019, 20:30 МСК
среда
Составы