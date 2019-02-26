Матч завершен
ПСЖ
Париж
3:0
Матч завершен
Дижон
Дижон
Кубок Франции, 1/4 финала

Кубок Франции,

1/4 финала

Франция
26 февр. 2019, 23:10 МСК
26.02.2019, 23:10 МСК
вторник
Составы