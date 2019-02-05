Матч завершен
Нант
Нант
2:0
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Кубок Франции, 1/8 финала

Кубок Франции,

1/8 финала

Франция
5 февр. 2019, 20:30 МСК
5.02.2019, 20:30 МСК
вторник
Составы