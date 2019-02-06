Матч завершен
Вильфранш
0:3
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кубок Франции, 1/8 финала

Кубок Франции,

1/8 финала

Франция
6 февр. 2019, 20:30 МСК
6.02.2019, 20:30 МСК
среда
Составы