Матч завершен
Антант
Сен-Гратьян
0:1
Матч завершен
Нант
Нант
Кубок Франции, 1/16 финала

Кубок Франции,

1/16 финала

Франция
2 февр. 2019, 17:00 МСК
2.02.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы