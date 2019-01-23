Матч завершен
ПСЖ
Париж
2:0
Матч завершен
Страсбур
Страсбур
Кубок Франции, 1/16 финала

Кубок Франции,

1/16 финала

Франция
23 янв. 2019, 23:05 МСК
23.01.2019, 23:05 МСК
среда
Составы