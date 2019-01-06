Матч завершен
Понтиви
0:4
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
6 янв. 2019, 22:45 МСК
6.01.2019, 22:45 МСК
воскресенье
Составы