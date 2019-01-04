Матч завершен
Нант
Нант
4:1
Матч завершен
Шатору
Шатору
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
4 янв. 2019, 22:55 МСК
4.01.2019, 22:55 МСК
пятница
Составы