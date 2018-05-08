Матч завершен
Лез Эрбье
Лез Эрбье
0:2
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кубок Франции, Финал

Кубок Франции,

Финал

Франция
8 мая 2018, 22:05 МСК
8.05.2018, 22:05 МСК
вторник
Составы