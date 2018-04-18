Матч завершен
Кан
Кан
1:3
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кубок Франции, 1/2 финала

Кубок Франции,

1/2 финала

Франция
18 апр. 2018, 22:05 МСК
18.04.2018, 22:05 МСК
среда
Составы