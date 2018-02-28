Матч завершен
ПСЖ
Париж
3:0
Матч завершен
Марсель
Марсель
Кубок Франции, 1/4 финала

Кубок Франции,

1/4 финала

Франция
28 февр. 2018, 23:05 МСК
28.02.2018, 23:05 МСК
среда
Составы