Матч завершен
Сошо
Монбельяр
1:4
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кубок Франции, 1/8 финала

Кубок Франции,

1/8 финала

Франция
6 февр. 2018, 23:05 МСК
6.02.2018, 23:05 МСК
вторник
Составы