Матч завершен
ПСЖ
Париж
4:2
Матч завершен
Генгам
Генгам
Кубок Франции, 1/16 финала

Кубок Франции,

1/16 финала

Франция
24 янв. 2018, 20:30 МСК
24.01.2018, 20:30 МСК
среда
Составы