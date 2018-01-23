Матч завершен
Нант
Нант
3:4
Матч завершен
Осер
Осер
Кубок Франции, 1/16 финала

Кубок Франции,

1/16 финала

Франция
23 янв. 2018, 20:30 МСК
23.01.2018, 20:30 МСК
вторник
Составы