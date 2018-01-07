Матч завершен
Ренн
Ренн
1:6
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
7 янв. 2018, 23:00 МСК
7.01.2018, 23:00 МСК
воскресенье
Составы