Матч завершен
УСМ Сенли
Сенли
0:4
Матч завершен
Нант
Нант
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
7 янв. 2018, 19:30 МСК
7.01.2018, 19:30 МСК
воскресенье
Составы