Матч завершен
Анжер
Анжер
0:1
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кубок Франции, Финал

Кубок Франции,

Финал

Франция
27 мая 2017, 22:00 МСК
27.05.2017, 22:00 МСК
суббота
Бенуа Бастьен
Бенуа Бастьен
Главный Судья
Составы