Матч завершен
ПСЖ
Париж
5:0
Матч завершен
Монако
Монако
Кубок Франции, 1/2 финала

Кубок Франции,

1/2 финала

Франция
26 апр. 2017, 22:05 МСК
26.04.2017, 22:05 МСК
среда
Составы