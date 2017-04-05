Матч завершен
Авранш
Авранш
0:4
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кубок Франции, 1/4 финала

Кубок Франции,

1/4 финала

Франция
5 апр. 2017, 22:05 МСК
5.04.2017, 22:05 МСК
среда
Составы