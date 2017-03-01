Матч завершен
Ньор
Ньор
0:2
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кубок Франции, 1/8 финала

Кубок Франции,

1/8 финала

Франция
1 марта 2017, 20:30 МСК
1.03.2017, 20:30 МСК
среда
Составы