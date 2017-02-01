Матч завершен
Ренн
Ренн
0:4
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кубок Франции, 1/16 финала

Кубок Франции,

1/16 финала

Франция
1 февр. 2017, 23:00 МСК
1.02.2017, 23:00 МСК
среда
Составы