Матч завершен
Лилль
Лилль
1:0
Матч завершен
Нант
Нант
Кубок Франции, 1/16 финала

Кубок Франции,

1/16 финала

Франция
31 янв. 2017, 20:00 МСК
31.01.2017, 20:00 МСК
вторник
Составы