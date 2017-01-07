Матч завершен
ПСЖ
Париж
7:0
Матч завершен
Бастия
Бастия
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
7 янв. 2017, 23:00 МСК
7.01.2017, 23:00 МСК
суббота
Составы