Матч завершен
Марсель
Марсель
2:4
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кубок Франции, Финал

Кубок Франции,

Финал

Франция
21 мая 2016, 22:00 МСК
21.05.2016, 22:00 МСК
суббота
Составы