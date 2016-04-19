Матч завершен
Лорьян
Лорьян
0:1
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кубок Франции, 1/2 финала

Кубок Франции,

1/2 финала

Франция
19 апр. 2016, 22:00 МСК
19.04.2016, 22:00 МСК
вторник
Составы