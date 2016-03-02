Матч завершен
Сошо
Монбельяр
3:2
Матч завершен
Нант
Нант
Кубок Франции, 1/4 финала

Кубок Франции,

1/4 финала

Франция
2 марта 2016, 21:00 МСК
2.03.2016, 21:00 МСК
среда
Составы