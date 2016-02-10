Матч завершен
Бордо
Бордо
3:4
Матч завершен
Нант
Нант
Кубок Франции, 1/8 финала

Кубок Франции,

1/8 финала

Франция
10 февр. 2016, 21:00 МСК
10.02.2016, 21:00 МСК
среда
Составы