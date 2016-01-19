Матч завершен
ПСЖ
Париж
2:1
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Кубок Франции, 1/16 финала

Кубок Франции,

1/16 финала

Франция
19 янв. 2016, 23:00 МСК
19.01.2016, 23:00 МСК
вторник
Составы