Матч завершен
Блан Мениль
Ле-Блан-Мениль
0:2
Матч завершен
Нант
Нант
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
2 янв. 2016, 17:30 МСК
2.01.2016, 17:30 МСК
суббота
Составы