Матч завершен
Осер
Осер
0:1
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кубок Франции, Финал

Кубок Франции,

Финал

Франция
30 мая 2015, 22:00 МСК
30.05.2015, 22:00 МСК
суббота
Составы