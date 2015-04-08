Матч завершен
ПСЖ
Париж
4:1
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Кубок Франции, 1/2 финала

Кубок Франции,

1/2 финала

Франция
8 апр. 2015, 22:00 МСК
8.04.2015, 22:00 МСК
среда
Составы