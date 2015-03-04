Матч завершен
ПСЖ
Париж
2:0
Матч завершен
Монако
Монако
Кубок Франции, 1/4 финала

Кубок Франции,

1/4 финала

Франция
4 марта 2015, 23:00 МСК
4.03.2015, 23:00 МСК
среда
Составы