Матч завершен
ПСЖ
Париж
2:0
Матч завершен
Нант
Нант
Кубок Франции, 1/8 финала

Кубок Франции,

1/8 финала

Франция
11 февр. 2015, 23:00 МСК
11.02.2015, 23:00 МСК
среда
Составы