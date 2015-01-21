Матч завершен
ПСЖ
Париж
2:1
Матч завершен
Бордо
Бордо
Кубок Франции, 1/16 финала

Кубок Франции,

1/16 финала

Франция
21 янв. 2015, 23:00 МСК
21.01.2015, 23:00 МСК
среда
Составы