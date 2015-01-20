Матч завершен
Нант
Нант
3:2
Матч завершен
Лион
Лион
Кубок Франции, 1/16 финала

Кубок Франции,

1/16 финала

Франция
20 янв. 2015, 23:00 МСК
20.01.2015, 23:00 МСК
вторник
Составы