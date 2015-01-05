Матч завершен
Монпелье
Монпелье
0:3
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
5 янв. 2015, 22:45 МСК
5.01.2015, 22:45 МСК
понедельник
Составы