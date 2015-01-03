Матч завершен
Нант
Нант
4:0
Матч завершен
Клуб Франсешен
Ле Франсуа
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
3 янв. 2015, 17:15 МСК
3.01.2015, 17:15 МСК
суббота
Составы