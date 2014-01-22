Матч завершен
ПСЖ
Париж
1:2
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Кубок Франции, 1/16 финала

Кубок Франции,

1/16 финала

Франция
22 янв. 2014, 22:55 МСК
22.01.2014, 22:55 МСК
среда
Составы