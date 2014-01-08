Матч завершен
Брест
Брест
2:5
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
8 янв. 2014, 21:00 МСК
8.01.2014, 21:00 МСК
среда
Составы