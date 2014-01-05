Матч завершен
Нант
Нант
0:2
Матч завершен
Ницца
Ницца
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
5 янв. 2014, 16:15 МСК
5.01.2014, 16:15 МСК
воскресенье
Составы