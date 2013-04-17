Матч завершен
Эвиан
Гайар
1:1
( 4 : 1)
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кубок Франции, 1/4 финала

Кубок Франции,

1/4 финала

Франция
17 апр. 2013, 21:55 МСК
17.04.2013, 21:55 МСК
среда
Составы