Матч завершен
ПСЖ
Париж
2:0
Матч завершен
Марсель
Марсель
Кубок Франции, 1/8 финала

Кубок Франции,

1/8 финала

Франция
27 февр. 2013, 22:55 МСК
27.02.2013, 22:55 МСК
среда
Составы