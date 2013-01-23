Матч завершен
ПСЖ
Париж
3:1
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Кубок Франции, 1/16 финала

Кубок Франции,

1/16 финала

Франция
23 янв. 2013, 22:55 МСК
23.01.2013, 22:55 МСК
среда
Составы