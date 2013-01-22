Матч завершен
Эпиналь
Эпиналь
1:1
( 4 : 3)
Матч завершен
Нант
Нант
Кубок Франции, 1/16 финала

Кубок Франции,

1/16 финала

Франция
22 янв. 2013, 20:00 МСК
22.01.2013, 20:00 МСК
вторник
Составы