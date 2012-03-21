Матч завершен
ПСЖ
Париж
1:3
Матч завершен
Лион
Лион
Кубок Франции, 1/4 финала

Кубок Франции,

1/4 финала

Франция
21 марта 2012, 22:50 МСК
21.03.2012, 22:50 МСК
среда
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы