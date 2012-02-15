Матч завершен
Дижон
Дижон
0:1
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кубок Франции, 1/8 финала

Кубок Франции,

1/8 финала

Франция
15 февр. 2012, 21:00 МСК
15.02.2012, 21:00 МСК
среда
Составы