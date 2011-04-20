Матч завершен
Анжер
Анжер
1:3
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кубок Франции, 1/2 финала

Кубок Франции,

1/2 финала

Франция
20 апр. 2011, 21:45 МСК
20.04.2011, 21:45 МСК
среда
Составы