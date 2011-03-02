Матч завершен
ПСЖ
Париж
2:0
Матч завершен
Ле Ман
Ле Ман
Кубок Франции, 1/4 финала

Кубок Франции,

1/4 финала

Франция
2 марта 2011, 21:00 МСК
2.03.2011, 21:00 МСК
среда
Составы