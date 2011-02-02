Матч завершен
Мартиг
Мартиг
1:4
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кубок Франции, 1/8 финала

Кубок Франции,

1/8 финала

Франция
2 февр. 2011, 19:00 МСК
2.02.2011, 19:00 МСК
среда
Составы